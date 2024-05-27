Gelir arttırma yöntemleri! Bunları yaparak pasif gelir sahibi olun

Yatırımın en büyük faydaları, faizden yararlanmanıza olanak tanıması ve geleceğe dair bir güvence sağlamasıdır. Yatırım yapmak, bir ev satın alma veya acil durum fonu oluşturma gibi finansal hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Yatırım için düzenli olarak belirli bir miktar para ayırma alışkanlığınız arttıkça, daha fazla finansal disiplin duygusu geliştirirsiniz. Finansal güvenliğiniz ve sağlığınız artar.

Yatırım yapmaya başlamak için şimdi en iyi zamandır. Belki de daha fazla para kazanmayı ya da daha fazla bilgi edinmeyi bekliyor olabilirsiniz, ancak yatırım yapmaya başlamak için en uygun zaman şu anda. Bunun için yapmanız gereken ilk şey finansal kaynakları tanımaktır. "Yatırım araçları nelerdir?" ve "Hangi yatırım araçlarıyla para kazanabilirim?"

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Vadeli mevduat, en risksiz yatırımlardan biri. Bir ay, üç ay, altı ay veya bir yıl boyunca sabit bir faiz oranı sunar. Bu nedenle, vade sonuna kadar faiz oranı değişiklikleri getirisini etkilemez. Elde edeceğiniz gelire stopaj uygulanır. Vade uzadıkça faiz oranı artar ve stopaj düşer. Bu araç, belirli bir zaman çerçevesi içinde belirli bir amaç (ev-araba almak, evlenmek vb.) için istikrarlı bir şekilde para kazanmak için idealdir. Mobil bankacılık uygulamaları ve internet üzerinden e-vadeli hesapların kullanılması, dijitalleşmenin bir sonucudur. Genel olarak, bu hesaplar daha yüksek faiz oranları ve vadeyi bozmadan para çekebilme gibi avantajlar sunar.

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Hisse senetleri

Hisse senedi, ortaklarına sermaye paylarını göstermek için değerli bir belgedir ve sahibine şirket yıllık kârından temettü olarak pay alma hakkı tanır. Başka bir deyişle, bir şirketin bir hissesini satın almak, aslında bir şirkete ortak olmak anlamına gelir. Pay senedi olarak da bilinir. Kanıtlanmış, köklü ve istikrarlı bir şirkete ortak olabileceğiniz gibi, gelecek vadeden yeni girişimleri seçebilirsiniz. Paranızı oynaklığa maruz bırakırken aynı zamanda yatırımınızdan en büyük potansiyel getiriyi sunar.

Yatırım fonu

Finans uzmanları tarafından hazırlanan yatırım fonları, ne yatırım yapmak için yeterli bilgim var ne de konuyu araştıracak kadar vaktim yoktur. Bu fonlar repo, tahvil ve hisse senedi gibi sermaye piyasası türlerini içerir. Fon yöneticileri portföyünüzü yönetir. Birikimi birden fazla enstrümana dağıtarak çeşitliliği artırır ve aynı zamanda riski azaltır. İşlem maliyetlerini de düşürür.

Dönemsel finansman ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından çıkarılan iç borçlanma senetleridir. Bir yıldan kısa vadeli olanlar hazine bonosu, bir yıldan uzun vadeli olanlar devlet tahvili olarak bilinir. TL veya uluslararası para cinsinden olabilir. Günlük dilde, "gelecekte belirli bir tarihte geri ödeneceği beklentisiyle verilen ödünç parayı" ifade eder. Yatırımcılara belirli bir süre için faiz ödeyen bir kredidir. Getirisi önceden bilinir, ödeme akışı istikrarlıdır ve çok az oynaklık gösterir. Devlet ve hazine denkleme dahil olduğundan, yatırım risksizdir.

Bu, bir ülkenin para birimini başka bir ülkenin para birimini satın alırken satmaktır. Döviz piyasası olarak da bilinen "Forex" bu işlemi gerçekleştirir. Dövizde meydana gelen değişikliklerden yararlanmaya çalışır. Kârınız, döviz kuruna, yani bir para biriminin değerinin diğerine oranına bağlıdır. Getiriyi (veya kaybı) kurlar belirler. Her dövizin baz puanlarda hesaplanan bir faiz kuru vardır. Bu, çok sık duyduğumuz bir kavramdır. Net getiri, satın aldığınız döviz ile sattığınız döviz arasındaki farktır.

Tarih boyunca değerli bir emtia olarak görülen altın, kısa vadede değişse de uzun vadede değerini her zaman korur. Bu nedenle, hem jeopolitik ve makroekonomik belirsizlikler sırasında hem de fiyat artışlarına karşı yatırımcısını korur. Ayrıca, hisse senedi ve tahvil gibi yatırımların değerinin düşmesine neden olan olaylara tepki olarak fiyatı arttığından, çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyünün önemli bir bileşenidir.

Gayrimenkul

Yatırım araçları arasında en tipik olanıdır. Gayrimenkul yatırımını iki şekilde düşünebiliriz: Bir şeyin sahibi olmak ve kira ödemekten kaçınmak. Ya da bir mülk satın alıp satmayı veya kira toplamayı içerebilir. İkinci seçenek tercih edildiğinde, bazı şeyler göz önünde bulundurulması gerekir.

Gayrimenkul elden çıkarmak, hisse senedi veya tahvil yatırımından daha zordur. İkincisi borçlanma; doğru miktarda borçlanmazsanız, evinizin değeri düşebilir. Kapanış maliyetleri, satış değeri ve enflasyon gibi değişkenleri hesaba katmak gerekir. Bu yatırımda satın alacağınız mülkün veya arazinin konumu, özellikleri, yıllar içinde değerindeki değişiklikler, yakın gelecekte bölgede yapılacak projeler ve kolay alıcı veya kiracı bulunup bulunmayacağı gibi çeşitli faktörlerin tümünü kapsamlı bir şekilde incelemelisiniz.