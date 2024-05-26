Eski tip ehliyeti olanlar için önemli uyarı! O süreden sonra geçersiz olacak

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi, sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin beş yıl içinde tamamlanması gerektiğini belirtiyordu.

Kovid-19 salgını nedeniyle, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi hala eski tip sürücü belgesine sahiptir.

31 Aralık 2024'e kadar eski sürücü belgeleri 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilebilir. Bu, 13 lira kağıt ücreti ve 2 lira vakıf payı indirimi anlamına gelir.

1 Ocak 2025'ten sonra eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin hem sürücü belgesi harç ücretini hem de vakıf payı bedelini ödemeleri gerekecek.

2024'te B sınıfı sürücü belgesi için toplam ücret 5 bin 165 liraydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için yatırılması gereken miktarı yeniden hesaplayacak.