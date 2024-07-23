Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme turunda sahne alacak. Temsilcimizin maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü (bugün) İsviçre'nin FC Lugano takımına konuk olacak. Maça, Thun kentindeki Stockhorn Arena ev sahipliği yapacak.

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MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Lugano mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak. D-Smart’tan yayınlanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Bu maçın rövanşı ise 30 Temmuz Salı akşamı Kadıköy’de Ülker Stadyumunda oynanacak.

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Jose Mourinho yönetimindeki futbol takımı, sezonun ilk resmi maçında İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaşıyor. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladıktan sonra İsviçre’ye giden sarı lacivertli ekip, İstanbul'a avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor.

AVRUPA’DA 271. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. sınavına çıkacak. Temsilcimiz, geride kalan 270 mücadelede 107 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertli ekip, bu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde 384 gol gördü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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