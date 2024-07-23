Trabzonspor, yeni transferi Malherio için imza töreni düzenledi

Süper Lig ekiplerinde transferler bir bir devam ediyor. Yaz transfer döneminin en hızlı çıkan kulübü Trabzonspor oldu. Son transferi için Karadeniz ekibi imza töreni düzenledi.

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Trabzonspor, yeni transferi Malherio için imza töreni düzenledi

Trabzonspor’un yeni transferi Pedro Malheiro için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yardısı Yahya Karahasan, “Genç futbolcu arkadaşımızın takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım biz onun beklentilerini o da bizim beklentilerimizi karşılar. Uzun bir süre birlikteliğimiz olur. Kendisinden güzel bir performans bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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PEDRO MALHEİRO’DAN AÇIKLAMALAR

Karadeniz ekibine transfer olan Malheiro, açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Malheiro, şunları söyledi;

“Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım.

Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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