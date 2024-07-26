Covid-19 yeniden tırmanmaya başladı: En bulaşıcı varyant hızla yayılıyor

Son alınan veriler kapsamında, 21 ABD eyaletinde Covid vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğu gözleniyor. Peki, yeni varyantlardan korunmak için neler yapabiliriz?

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COVİD-19 YENİ VARYANTLARI YAYILIYOR

Son günlerde ABD’nin 21 eyaletinde atık suda çok yüksek miktarda, SARS-COV-2 virüs seviyeleri belirlendi. Uzmanların verilerine göre 2024 yazında, Covid-19’daki artış 2023'ün aynı aylarına göre daha yüksek.

COVİD-19 İKİ YENİ VARYANTI HIZLA YÜKSELİŞTE

Covid-19 vakalarının yüzde 50'sinden fazlası olan iki yeni varyantın (KP.3 ve KP.3.1.1 ) tırmanışa geçmesinin en büyük sebepleri, yüksek sıcaklıklar sebebi ile yaz tatilleri ve kapalı alan aktivitelerinin artması gösteriliyor.

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YENİ VARYANTLARIN BELİRTİLERİNİ AYIRT ETMEK ZOR

Uzmanlar yeni varyantların semptomlarını ayırt etmenin her zamankinden daha önemli olduğu konusunda uyarda bulundu. Covid semptomlarını diğer solunum yolu hastalıklarından ayırmak da zor. Burun akıntısı burun tıkanıklığı ya da öksürük gibi üst solunum yolu semptomlarınız varsa, Covid olmuş olma ihtimaliniz yüksek.

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