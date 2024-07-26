Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Taksim Meydanı yürüyüşü ile başlayan İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, anıta çelenk bırakma ve çeşitli gösterilerle konuklarını ağırladı. Geçmişte 9 kez üst üste dünyanın en iyi festivali seçilen Festival, 75 ülkeden bin 200 kültür ve sanat elçisinin bir araya gelmesini sağladı.

Birbirinden renkli anlara sahne olan Taksim’de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar çeşitli kültürel etkinlikler, sergiler, atölye çalışmaları ve sahne performanslarına katılım sağladı.

“150 ülkenin başvurusu içinden jüri ekibimiz 75 ülkeyi seçti. 75 ülke 75 bayrak ile Atatürk Anıtını çevresinde dizildi.”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün “Taksim Meydanında Uluslararası 25’inci İstanbul Kültür Sanat Festivalini başladığını İstanbul halkımızı duyurarak, İstanbullu halkını davet etmek için geldik” ifadelerini kullandı.

4 ayaktan oluşan uluslararası festival, kültürlerin kaynaşmasını ifade ediyor. Akgün “Türkiye ve İstanbul’un UNESCO’daki en büyük festivalinin Türkiye’de 25 yıldan beri covide rağmen hatta covid’te bile yüzde 20’si fiziki yüzde 80 online yapılan dünyada ilk ve tek festivaldir” dedi.