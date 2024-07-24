Gol yağmurundan Fenerbahçe avantajlı çıktı: Galibiyet 4 golle geldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano’yu 4-3 yendi. Bir sonraki tur için avantajlı skor elde etti.

Edin Dzeko’nun 45+1, 46. ve 67. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçta Fenerbahçe’nin dördüncü golünü 74. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.

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Stockhorn Arena'da oynanan maçta ev sahibinin gollerini ise 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. Valenzuela dakikada kaydetti. Bu maçın rövanşı 30 Temmuz Salı akşamı Kadıköy’de oynanacak.

MOURİNHO’DAN AÇIKLAMALAR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıktı. Kanarya, mücadeleye Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred, Ryan Kent, Edin Dzeko on biriyle başladı. Mourinho,

TFF Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor?

“Açıkçası mutluyum. Kulübün çıkardığı işten dolayı da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aslında ben buraya geldiğimde kimseden bir söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini yapmayı istemiştim. Zaten kulüp de bu anlamda bana en iyisini sundu transferler anlamında. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı, bazı oyuncularımızla sadece üç antrenman gerçekleştirmiştik. Zor bir durumdu açıkçası.

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Ama zamanla herkes performansını arttırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza, Yönetimimize, Sportif Direktörümüze, bu konuda efor, çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum.”

Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu