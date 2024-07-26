Christina Hall kimdir, hangi programlarda yer aldı?

Türkiye’de TLC’de yayınlanan emlak programıyla tanınıyor. Christina Hall uzun süredir HGTV kraliyet ailesidir. Gayrimenkul ve tadilat becerilerini ilk elden Christina on the Coast ve Christina in the Country'de görüldü.

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Christina Hall kimdir, hangi programlarda yer aldı?

Christina ilk olarak on yıldan uzun bir süre önce HGTV'de her zaman popüler olan Flip or Flop dizisinde göründü. SoCal tarzıyla evlerini yenilediği iki HGTV şovunun, Christina in the Country ve Christina on the Coast'un sunucusu. Christina ayrıca Barbie Dreamhouse Challenge'da yarışmacı olarak yer aldı.

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CHRİSTİNA HALL KİMDİR?

Christina Hall, 9 Temmuz 1983'te Anaheim, California, ABD'de doğdu. Christina on the Coast (2019), Flip or Flop (2013) ve Christina in the Country (2023) ile tanınan bir yapımcıdır. 6 Ekim 2021'den beri Josh Hall ile evli. Daha önce Ant Anstead ve Tarek El Moussa ile evliydi.

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Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen Christina, özünde biri. Ancak yakın zamanda ülke çapında Tennessee'ye taşındı. Şimdi sunucu ve ailesi, Newport Beach, California'daki modern-organik evi ile Nashville'deki country-chic mülkü (tavuklar, keçiler ve diğer hayvanlarla birlikte) arasında gidip geliyor. İyi bir nedenle Christina on the Coast ve Christina in the Country'in ev sahibidir.

Christina sadece bir ev tasarımı gurusu değil, aynı zamanda üç harika çocuk annesidir. Genç bir kızı Taylor ve Brayden ve Hudson adında iki erkek çocuğu var.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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