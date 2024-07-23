TFF’den büyük sürpriz: Yabancı uygulaması güncellendi…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı uygulamasında revizyona gitti. Geçtiğimiz günlerde TFF seçimlerinde başa geçen İbrahim Hacıosmanoğlu ilk değişikliğini yaptı.

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TFF’den büyük sürpriz: Yabancı uygulaması güncellendi…

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre 11+1 yabancı formasyonu 14 sayıya çıkarıldı.

TFF’den yapılan açıklamada A takım listesinde toplam oyuncu sayısı 28’e çıkarıldı. 26 olan sayı 2 yabancı eklenmesiyle 28 oldu. Bu da toplamda 14 yabancının olacağı aktarıldı.

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YABANCI SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, 22 Temmuz Pazartesi günü konuya ilişkin açıklama yaptı. Yabancı kuralı hakkında TFF şunları söyledi;

“Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

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Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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