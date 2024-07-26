Robert Renan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Brezilya'dan UOL’un paylaştığı habere göre Beşiktaş’ın yeni bir transfer görüşmede olduğu aktarıldı. Brezilyalı genç stoper Robert Renan’ı Beşiktaş’ın sıkı takip ettiği paylaşıldı.

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ROBERT RENAN KİMDİR?

2022 yılında Corinthians ile kıdemli kariyerine başlayan Brezilyalı stoper ve atlet. Ertesi yıl Zenit Saint Petersburg'a katıldı. Brezilya için U18 ve U20 seviyelerinde oynadı. 6'1" boyunda duruyor.

Robert Renan Alves Barbosa (11 Ekim 2003 doğumlu), Rusya Premier Ligi kulübü Zenit Saint Petersburg'dan kiralık olarak Internacional'da stoper olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur.

Robert Renan, ilk takım maçına 20 Nisan 2022'de Copa do Brasil'de Portuguesa da Ilha'ya karşı 1-1 berabere kaldı.Serie A'daki ilk maçına 26 Haziran 2022'de Santos'a karşı 0-0 berabere kalarak çıktı.

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