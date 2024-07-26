Yeni arama motoru: SearchGPT nedir, nasıl çalışır?

OpenAI, şu anda prototip aşamasında olan ve küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla test edilmekte olan yeni araç için kayıtlar açtığını söyledi. Şirket, gelecekte arama aracındaki en iyi özellikleri ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor.

Canaccord Genuity analisti Kingsley Crane, "OpenAI ve Perplexity'nin AI destekli arama araçları, aramayı bir içerik etkileşim modeli olarak yeniden doğruluyor, ancak Google'a kendi oyununda daha iyi olması için baskı yapıyor" dedi.

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SEARCHGPT NEDİR?

Şirket, sonunda şu anda küçük bir kullanıcı grubuyla test edilmekte olan aracı ChatGPT sohbet robotuna entegre etmeyi planladığını söyledi.

SearchGPT ile kullanıcılar, ChatGPT ile konuştukları gibi doğal dilde sorular sorabilecek ve daha sonra ek sorularla takip edebilecekleri cevaplar alacaklar. Ancak, cevaplarını oluşturmak için genellikle eski verilere güvenen ChatGPT'nin aksine, SearchGPT, şirketin "açık ve alakalı kaynaklar" olduğunu söylediği şeylere çevrimiçi bağlantılarla güncel bilgiler sağlayacaktır.

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ÇALIŞMA PRENSİBİ

Açık ve ilgili kaynaklarla hızlı ve zamanında yanıtlar veren yeni AI arama özelliklerinin geçici bir prototipi olan SearchGPT testi başladı. Açık ve ilgili kaynaklarla hızlı ve zamanında yanıtlar vermek için yapay zeka modellerimizin gücünü web'den gelen bilgilerle birleştirmek için tasarlanmış yeni arama özelliklerinin bir prototipidir.

Geri bildirim almak için küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuna başlıyor. Bu prototip geçici olsa da, gelecekte bu özelliklerin en iyilerini doğrudan ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor.

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