İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Yeni TFF yönetiminde istifa şoku!

TFF'de yapılan seçimlerde yeni başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetim istifa şokuyla sarsıldı. Daha görev dağılımı yapılmadan yönetim listesinde yer alan Bayram Saral, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Yeni TFF yönetiminde istifa şoku!

Son dakika spor haberleri: Türkiye futbol federasyonunda yapılan seçimlerde sürpriz bir şekilde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi 7 oyla geride bırakarak yeni başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetimi daha görev dağılımı yapılmadan istifa şoku ile sarsıldı.

ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI YOK DEDİ İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Bayram Saral, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Seçimlerde kendilerine destek veren başkan ve yöneticilere teşekkür eden Saral, istifa kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Yeni TFF yönetiminde istifa şoku!

Şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair kendisinde oluşan kanaat dolayısıyla görevi bıraktığını ifade eden Bayram Saral, "Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır. Bu mücadele sürecinde şiarımız 'adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim' vaadi olmuştur. İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim. Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim" ifadelerini kullandı.

TFF’den büyük sürpriz: Yabancı uygulaması güncellendi…TFF’den büyük sürpriz: Yabancı uygulaması güncellendi…

Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli olduBaşakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor?
TFF Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor?
TFF’den büyük sürpriz: Yabancı uygulaması güncellendi…
TFF’den büyük sürpriz: Yabancı uygulaması güncellendi…
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea yeni bir transfer açıkladı: 6 yıllık sözleşme imzaladı
Chelsea yeni bir transfer açıkladı: 6 yıllık sözleşme imzaladı
Son Haberler
Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı
Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı
Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
Fahiş fiyat bunu gerektirdi: Vatandaş, seyahatte akraba ve ardaşlarını tercih etti
Fahiş fiyat bunu gerektirdi: Vatandaş, seyahatte akraba ve ardaşlarını tercih etti
Evlerinin damında salça yapan anne ve kızı feci şekilde can verdi
Evlerinin damında salça yapan anne ve kızı feci şekilde can verdi
Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu
Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba İbrahim Hacıosmanoğlu iddiası: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba İbrahim Hacıosmanoğlu iddiası: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Galatasaray Barış Alper Yılmaz Kararını Açıkladı! İstenen Bonservise Karar Verildi
Galatasaray Barış Alper Yılmaz Kararını Açıkladı! İstenen Bonservise Karar Verildi
Trabzonspor’a dünyaca ünlü bir yıldız golcü mü gelecek? Kulüp başkanı cevapladı…
Trabzonspor’a dünyaca ünlü bir yıldız golcü mü gelecek? Kulüp başkanı cevapladı…
Yorumlananlar
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı