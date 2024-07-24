Fenerbahçeli taraftar yıldız oyuncusuna kavuştu

Yönetimin uzun uğraşlar verdiği transfer, bugün mutlu sona ulaştı. Sevilla’ya da top koşturan yıldız oyuncu bugün İstanbul’a geldi. Faslı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

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Fenerbahçeli taraftar yıldız oyuncusuna kavuştu

Fenerbahçe Futbol Kulübü, transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başladığını duyurdu. Faslı golcü Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.

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Sabiha Gökçen Havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılanan En-Nesyri, burada kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarları selamladı. Kendine ait göz işaretiyle beraber Türkiye’yi selamladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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