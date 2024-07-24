Fenerbahçeli taraftar yıldız oyuncusuna kavuştu

Fenerbahçe Futbol Kulübü, transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başladığını duyurdu. Faslı golcü Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi.

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Sabiha Gökçen Havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılanan En-Nesyri, burada kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarları selamladı. Kendine ait göz işaretiyle beraber Türkiye’yi selamladı.