Survivor 2025 kadrosu konuşulmaya başlandı: Akıllara gelemeyecek isimler!

Çıkan bu söylentiler, hem Survivor izleyicilerini hem de televizyon dünyasını hareketlendirdi. Survivor 2025 sezonunun potansiyel yarışmacıları hakkında merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık.

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SURVİVOR 2025 KADROSU İÇİN AKILLARA GELMEYECEK İSİMLER

2024 sezonu, Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Sezonun bitmesinin ardından 2025 sezonu için dedikodular hızla devam ediyor. Survivor izleyicileri ise sevdikleri ve destekledikleri yarışmacıların tekrar ekranlarda olmasını istiyor. Bu sebeple yeni sezon yarışmacıları büyük bir heyecanla bekleniyor.

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KULİSLERDE VE SOSYAL MEDYADA GEZİNEN İDDİALAR

Sosyal medya platformlarında ve kulislerde gezinen dedikodulara göre, Survivor yeni sezon kadrosunda yer alacak iki isim belli oldu. Buna göre bu isimlerden biri Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör, diğer yarışmacı ise Survivor 2017 yarışmacısı Sabriye Şengül.

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