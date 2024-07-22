Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu

Temsilcilerimizden Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir üst turundaki rakipleri belli oldu. 22 Temmuz Pazartesi günü çekilen kuralarda bir üst rakipleri açıklandı. İşte kesinleşen ve muhtemel rakipler…

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Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri de bugün çekilen kuralarla belli oldu.

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FENERBAHÇE’YE ZORLU RAKİP

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Futbol Kulübü, Lugano’yu saf dışı bırakması halinde Fransa’nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşılaşacak.

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TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi gerçekleşti. Bordo mavililer, Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Diğer yandan Konferans Ligi 3. turunda mücadele edecek olan Başakşehir’inde rakibi de belli oldu. İstanbul ekibi, Başakşehir, La Fiorita’yı elediği takdirde, Iberia 1999-Partizani maçının galibiyle eşleşecek.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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