Chelsea yeni bir transfer açıkladı: 6 yıllık sözleşme imzaladı

Premier Lig'de yer alan Chelsea, teknik direktörlüğe getirilen Enzo Maresca'yı açıkladıktan sonra yeni transferini de resmi olarak duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre; MLS takımlarından Atlanta United'da forma giyen Caleb Wiley 1 yılı opsiyonlu olarak Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

CHELSEA RESMİ OLARAK BİR TRANSFER DAHA AÇIKLADI

Henüz 19 yaşında olan sol bek, ABD Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosunda da bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Atlanta United forması giyen genç topçu, 23 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 1 gol ve 2 asist kaydetti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nin gerçekleştiği bu transfer için 10 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

Chelsea, yeni sezon öncesinde daha önce Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Renato Veiga, Omari Kellyman ve Kiernan Dewsbury-Hall transferlerini açıklamıştı.