Chelsea yeni bir transfer açıkladı: 6 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, yeni transferini duyurdu. Atlanta United'dan Caleb Wiley'yi kadrosuna eklediğini açıklayan Chelsea, 6 yıllık bir sözleşme imzaladı.

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Chelsea yeni bir transfer açıkladı: 6 yıllık sözleşme imzaladı

Premier Lig'de yer alan Chelsea, teknik direktörlüğe getirilen Enzo Maresca'yı açıkladıktan sonra yeni transferini de resmi olarak duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre; MLS takımlarından Atlanta United'da forma giyen Caleb Wiley 1 yılı opsiyonlu olarak Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

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Henüz 19 yaşında olan sol bek, ABD Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosunda da bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Atlanta United forması giyen genç topçu, 23 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 1 gol ve 2 asist kaydetti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea'nin gerçekleştiği bu transfer için 10 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

Chelsea, yeni sezon öncesinde daha önce Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Renato Veiga, Omari Kellyman ve Kiernan Dewsbury-Hall transferlerini açıklamıştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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