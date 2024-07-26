Bugün seçim olsa kim kazanır! Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir açıkladı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı bir canlı yayın programında elindeki son anket verilerini paylaştı.

Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında ekonomi yer alıyor. Haliyle son zamanlardaki anketlerde “Ekonomiyi kim çözer” sorusu da kendine yer buluyor.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir son gerçekleştirdikleri anket sonuçlarını açıkladı.

‘EKONOMİ’DE BİRİNCİ AK PARTİ VE ERDOĞAN

Anketteki ekonomi detayına ilişkin konuşan Daşdemir, şunları söyledi;

"En önemli sorun nedir' diye sorduğumuzda yüzde 65'le 'ekonomi' birinci sırada.

'Kim çözer' diye sorduğumuzda yüzde 22 ile 'AK Parti' ve 'Erdoğan' diyorlar, birinci sırada.

CHP yüzde 18 ile ikinci sırada.

'Hiçbiri' diyenlerin oranı yüzde 37,5."