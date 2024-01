Evlat nöbetindeki anneler, DEM Parti İl Örgütü binasına yürüdü! “Çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar"

Van’da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu vurgulayarak, "Bizim çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar" dedi.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi (DEM Parti) sorumlu tutan aileler, 75 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 35’i bulan aileler, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, her hafta bir umutla DEM Parti’nin (HDP) kapısına geldiklerini ifade ederek, “Ben hem Van’da hem Diyarbakır’da hem Ankara’da ve her yerde mücadele veren bir anneyim. Ben HDP’nin ensesinden inmeyeceğim. Kendini kurtarmak için her gün bir isim değiştiriyor. Burada DEM Parti Van İl Örgütü yazmışlar. Kendileri de terör örgütü olduklarını, suçlu olduklarını biliyorlar. Ama biz anneler umutluyuz ve gittikçe umudumuz artıyor. Geçen haftada iki evladımız geldi. Şimdiye kadar 49 evladımızı kazandık. Her gün umudumuz artıyor. Biz umudumuzu yitirmiyoruz. Allah’ın izni ve devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.

“Çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar”

Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu vurgulayan Sancar, “Bu anneler, bu babalar 5 yıldır feryat figan ederken HDP milletvekilleri nerede? Neden bir açıklama yapmıyorlar? Bizimkisi bir evlat mücadelesidir. Biz siyaset için, koltuk için burada değiliz. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan istiyoruz. Bizim çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar. O silah onların çocuklarının eline layıktır. Bizim çocuklarımızın elinden kalemi alıp silah veriyorlar. Bizim çocuklarımızın, bizim hayatımızı karartılar. Çocuklarımızı dağda, bizi de kendi kapılarında mahkum ediyorlar. Artık yeter diyoruz. Bütün zulmü Kürtlere yapıyorlar. Her gün şehit veriyoruz. Her gün şehitlerimiz geliyor. Artık içimiz kan akıyor. Rabbim bizim hakkımızı bunlara bırakmasın” ifadelerini kullandı.

“Aileler HDP’den, PKK’dan evlatlarını istesinler”

Konuşmasında kızı Şeyma’ya da seslenen anne Nazlı Sancar, “Şeyma kızım yıllardır senin peşindeyim. Sesimi duyuyorsan, bu zalimlere inanma, gel devlet güçlerine teslim ol. Geçen hafta da iki çocuk gelip teslim oldu ve kelepçe vurulmadan ailelerine kavuştular. Tüm çocuklara da sesleniyorum. Gelip devlete teslim olsunlar. Ailelerden de isteğimiz HDP’den, PKK’dan korkmasınlar ve hakları olan evlatlarını istesinler” şeklinde konuştu.

