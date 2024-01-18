Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!

Günlerdir gündemi meşgul eden olayla ilgili nihai karar verildi. Karar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Fakat tartışmalar bir türlü son bulmamıştı. Halk, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunu konuşuyor. Son yorum ise Bakan Tunç’tan geldi…

YAYINLAMA
Google News
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!

Motokurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanmıştı.

ekran-resmi-2024-01-18-14-51-01.png

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un kullandığı araç, Yunus Emre Göçer’in kullandığı motora çarparak kişinin ölümüne neden olmuştu. Davaya taşınan süreçte hak arama devam ederken, taraflar son olarak anlaşmıştı.

Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!

SOMALİ CUMHURBŞKANI OĞLU PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kazanın ardından hemen soruşturma başlatan savcılık, olayı mahkeme sürecine taşımıştı. Önce, suçlu olarak kabul edilen Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!

Cezanın ardından taraflar anlaşma sağladı ve mahkeme hapis cezasını para cezasına çevirdi. Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 27 bin 300 lira ödeyecek. Ancak aralarında farklı bir anlaşma yapıldığına dair iddialarda bulunuyor.

ekran-resmi-2024-01-18-14-49-51.png

ADALET BAKANI’NDAN ‘PARA CEZASI’ YORUMU

Kabine toplantısını ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yaşanan gelişmeler soruldu. Bakan Tunç, gündemde olan konu hakkında ilk kez yorumunu yaptı;

ekran-resmi-2024-01-18-14-51-47-001.png

"Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar, bu yönde oldu."

Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eline geçirdiği çengelli iğneyi yutan bebek, yürekleri ağıza getirdi!
Eline geçirdiği çengelli iğneyi yutan bebek, yürekleri ağıza getirdi!
Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!
Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!
Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!
Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!
Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!
Şehre inen domuz sürüsü korku yarattı!
Son Haberler
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor!
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! İnşaat işçisi bankaya ayakkabılarını çıkarıp öyle girdi
Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı
Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü! İstanbul valiliği açıklama yaptı
Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!
Çatıdaki anten kavgası ölümle bitti! Kardeşinin düşerek ölümene sebep olan ağabey tutuklandı!
İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!
İzmirde vincin zinciri koptu! 2 işçi feci şekilde yere çakıldı!
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!
Trafikte yaptığı yanlış hareket, bir canı hayatttan kopardı!
Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!
Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var