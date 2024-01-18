Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!

Motokurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanmıştı.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un kullandığı araç, Yunus Emre Göçer’in kullandığı motora çarparak kişinin ölümüne neden olmuştu. Davaya taşınan süreçte hak arama devam ederken, taraflar son olarak anlaşmıştı.

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SOMALİ CUMHURBŞKANI OĞLU PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kazanın ardından hemen soruşturma başlatan savcılık, olayı mahkeme sürecine taşımıştı. Önce, suçlu olarak kabul edilen Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Cezanın ardından taraflar anlaşma sağladı ve mahkeme hapis cezasını para cezasına çevirdi. Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 27 bin 300 lira ödeyecek. Ancak aralarında farklı bir anlaşma yapıldığına dair iddialarda bulunuyor.

ADALET BAKANI’NDAN ‘PARA CEZASI’ YORUMU

Kabine toplantısını ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yaşanan gelişmeler soruldu. Bakan Tunç, gündemde olan konu hakkında ilk kez yorumunu yaptı;

"Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar, bu yönde oldu."

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