Eline geçirdiği çengelli iğneyi yutan bebek, yürekleri ağıza getirdi!

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, soluk borusuna çengelli iğne kaçan 8 aylık bebek, yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Güroymak ilçesinde 8 aylık bebek, evde bulunan çengelli iğneyle oynarken onu yuttu. Öksürmeye başlayan minik çocuğun, hastanede çekilen röntgen sonucu çengelli iğneyi yuttuğu fark edildi. Güroymak Devlet Hastanesi’nden Tatvan Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevki gerçekleşen minik çocuk, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Hakan Tuhan tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Çengelli iğnenin saplı olduğu soluk borusundan çıkarılan bebek, 2 saatlik gözlemin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Hakan Tuhan, “8 aylık bir bebek, Bitlis’in Güroymak ilçesinden tarafımıza danışıldı. Güroymak ilçesinde çekilen röntgen sonucunda çengelli iğnenin soluk borusunun girişinde olduğunu teyit ettik. Yapılan müdahaleler sonucunda çengelli iğneyi çıkardık. Çıkardıktan sonra iki saat kadar gözlem altında tuttuk hastamızı. Daha sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık ve sorunsuz bir şekilde taburcu ettik” dedi.

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Açıklamalarında bu tür sorunla karşılaşan ailelere de bilgilendirmelerde bulunan Tuhan, “KBB pratiğinde kulakta, burunda, boğazda yabancı cisimlerle çok sık karşılaşmaktayız. Çocuklar en fazla boncuk olmak üzere kâğıt ve madeni paralar, nohut, fasulye, mısır parçası gibi tanecikli gıdaları kulaklarına, burunlarına sokabiliyorlar ya da yutabiliyorlar. Bu gibi durumlar hayati tehlike arz edebilmektedir. Soluk borusuna kaçma riski taşıdığından dolayı ailelerin bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu gibi şüpheli maddeleri, çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurmaları gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ailelerin herhangi bir müdahale girişimi içerisinde bulunulmamasını, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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