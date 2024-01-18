Sancaktepe'de taksici krizi: Polisi tehdit etti, ehliyetini vermedi, direndi

İstanbul'un Sancektepe ilçesine kazalı bir araçla emniyet şerit ihlal eden ticari taksici sürücüsü kendisini durduran polisleri tehdit, ederek direndi.

YAYINLAMA
Google News
Sancaktepe'de taksici krizi: Polisi tehdit etti, ehliyetini vermedi, direndi

İlginç olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.20 sıralarında Sancaktepe Samandıra semti Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre taksici Murat K., 34 TES 39 plakalı taksiyle emniyet şeridinde seyretmeye başladı. O esnada uygulama yapan Sancaktepe Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, taksiyi durdurdu. Araçta yapılan incelemede sol kapısında ve sağ tampon kısmından kaza yaptığı görüldü.

Polise direnip ortalığı birbirine kattı

Bunun üzerine polis ekipleri, Murat K.'dan ehliyetini ve ruhsatını istedi. Ancak taksici, aracının trafikten men edileceğini iddia ederek istenenleri polise vermeyip direndi. Ortalığı adeta birbirine katan taksici cep telefonunun ve kontak anahtarının polis tarafından alındığı iddia etti. Taksicinin arkadaşı ise telefonuyla yaşananları ve polis memurlarını kayda aldı. Dakikalar sonra takviye ekiplerin de gelmesi sonucu Murat K. ehliyet ve ruhsatını ekiplere teslim etti.

Taksici ve arkadaşı gözaltına alındı

Yapılan incelemede taksicinin "emniyet şeridi ihlali", "emniyet kemeri kullanmamak" ve "görevli memurun ikazlarına uymamak" suçlarından 8 bin 635 lira cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan taksici ve arkadaşına "görevli memura mukavemet", "özel hayatın gizliliği" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyete ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kafası kızan alkollü müşteri iş makinesi ile bir büfeyi ve restoranı yıktı geçti!
Kafası kızan alkollü müşteri iş makinesi ile bir büfeyi ve restoranı yıktı geçti!
Muş’da yolları kapanan köylerde hastalar mahsur kaldı!
Muş’da yolları kapanan köylerde hastalar mahsur kaldı!
Sultangazi'de bir okulda çıkan yangında, panik dolu anlar!
Sultangazi'de bir okulda çıkan yangında, panik dolu anlar!
Gaziosmanpaşa’da inşaat temelinde toprak kaydı! 2 bina acilen boşaltıldı!
Gaziosmanpaşa’da inşaat temelinde toprak kaydı! 2 bina acilen boşaltıldı!
Son Haberler
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı
9 yıllık kaçış son buldu: Cezaevi firarisi tren garında yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı: AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok
Eline geçirdiği çengelli iğneyi yutan bebek, yürekleri ağıza getirdi!
Eline geçirdiği çengelli iğneyi yutan bebek, yürekleri ağıza getirdi!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir yorumda Adalet Bakanı’ndan geldi!
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 18 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı? 18 Ocak Perşembe günü tüm ülke genel hava durumu
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!
Bayrampaşa silah sesleriyle inledi! Kız arkadaşını uzun namlulu silahla 4 yerinden vurdu!
Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!
Narkotik ekipleri şüpheli araçtaki LPG tankını patlattı! İçinden kilolarca uyuşturucu çıktı!
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var