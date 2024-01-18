Gaziosmanpaşa’da inşaat temelinde toprak kaydı! 2 bina acilen boşaltıldı!

Gaziosmanpaşa’da, kazınan inşaat temelinde oluşan toprak kayması nedeniyle, riske giren 2 bina apar topar boşaltıldı.

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Gaziosmanpaşa’da inşaat temelinde toprak kaydı! 2 bina acilen boşaltıldı!

Gaziosmanpaşa’da bir inşaatın temelinde yapılan hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle aralarında boşluk oluşan iki bina tahliye edildi.

TEMEL TOPRAĞI KAYAN 2 BİNA APAR TOPAR BOŞALTILDI

Olay, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 2 bina arasında boşluk oluştu. Yan yana bulunan 2 bina güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı.

Gaziosmanpaşa’da inşaat temelinde toprak kaydı! 2 bina acilen boşaltıldı!

Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa’da inşaat temelinde toprak kaydı! 2 bina acilen boşaltıldı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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