Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğünca yapılan Cımbız-2 Operasyonu'nda, kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 7 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

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Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Cımbız-2 Operasyonu'nda, kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal carlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

BAZI ŞİRKETLERİN KAMU KURUMUNU ZARARA UĞRATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada, gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programların/projelerin suiistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumunu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!

Yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen 5 şirketin işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, bir dönemde yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!

Bu çerçevede, kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve MASAK raporu neticesinde tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Cımbız-2’ operasyonunda, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Cımbız-2 Operasyonu'nda, 7 gözaltı! Kamu kurumunu tam 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattılar!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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