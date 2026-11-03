Emir Sarıgül ile Ekrem İmamoğlu cezaevinde birbirine mi girdi? 'Sahtekarsınız lan hepiniz!'

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Emir Sarıgül’ün, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığı ve sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, Yeni Parti lideri Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Sarıgül ifadesinde "Babam Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Partiye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Öncelikle Yeni Partinin kuruluş aşamasında, partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Ben milletvekillerinin isimlerini bilmiyorum. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı. Bunun dışında yine partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla yine 250 bin dolar ya da avro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Bu paranın Silivri'de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi" demişti.

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"EKREM İMAMOĞLU İLE SERT TARTIŞMA" İDDİASI

Emir Sarıgül'ün verdiği ifadenin ardından bu kez de "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan bir tartışmayla gündeme geldi.

İddalara göre, Emir Sarıgül'ün avukat görüşü yaptığı esnada, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığı, İmamoğlu'nun bağırarak "Özgür Özel'i satmışsınız" dediği, Sarıgül'ün ise "Konuşma lan sahtekar, sahtekarsınız lan hepiniz" şeklinde cevap vererek atıştıkları iddia edildi.

Kaynak: Haber7

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