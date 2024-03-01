Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek

Erdoğan’ın asgari ücret hamlesi! Fatih Portakal: İkinci zam müjdesi yakında gelebilir iddiasını ortaya attı.

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Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek

Asgari ücrete yapılan tek zammın ardından tartışmalar başladı. Ekonomideki iyileştirmeler ve enflasyondaki ilerleme, ikinci bir zammı gündeme getirdi. Canlı yayında gazeteci Fatih Portakal, asgari ücrete Haziran ayında ikinci bir zam yapılabileceğini öne sürdü.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin büyüdüğüne dair sözlerini hatırlatan Fatih Portakal, bu büyümeden kimin yararlandığını sordu. Portakal, "Bu ekonominin büyüklüğünden ülkenin geneli faydalanıyor mu yoksa bundan ufak bir oligarşik düzen mi faydalanıyor?" dedi.

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Asgari ücrette ikinci bir zam ihtimali

Portakal, emeklilere zam yapılmadığını ve Haziran ayında asgari ücret için ikinci bir düzenleme yapılabileceğini belirterek, "Seçimi almak için bütün tuşlara basan bir Erdoğan var." Asgari ücret için önümüzdeki günlerde bir müjde verebilir.dedi.

Bakan Işıkhan, tek zam açıklaması yaptı. Geçen yıl Kasım ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilkenin enflasyona ezdirmemek olduğunu ve asgari ücrete tek zam yapılacağını açıkladı.

Asgari ücrete bir kez daha zam yapılacak mı?

Hükümet, ikinci bir zam yapmayacağını bildirdi. Bununla birlikte, Fatih Portakal, Haziran ayında ikinci bir zam yapılabileceğini iddia etti.

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