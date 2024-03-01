Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüs kaza yaparak yan yattı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralanırken kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

YAYINLAMA
Google News
Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı, kaza sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Hatay - Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi. İ.S. idaresindeki plakalı 31 M 0640 Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 12 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmakSağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak

Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecekAsgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek

Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdiMurat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi

Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek
Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek
Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!
Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu... Eş zamanlı baskınlarla bir çete daha çökertildi!
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu... Eş zamanlı baskınlarla bir çete daha çökertildi!
Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!
Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!
Son Haberler
Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!
Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek
Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek
Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi
Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Çok Okunanlar
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...
Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin
Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin
Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!
Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Yorumlananlar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu