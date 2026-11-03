TÜİK 2026 Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon rakamları belli oldu!

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşmişti.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

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Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

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