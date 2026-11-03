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Kaymakam Yıldız’dan, Başkan Ahmet Cin’e Hayırlı Olsun Ziyareti…

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, 12 Ekim itibarıyla hizmete giren Pendik Belediyesi Yeni Ana Hizmet Binasında, Belediye Başkanı Ahmet Cin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yıldız’dan, Başkan Ahmet Cin’e Hayırlı Olsun Ziyareti…
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Kaymakam Yıldız’dan, Başkan Ahmet Cin’e Hayırlı Olsun Ziyareti…

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, 12 Ekim itibarıyla hizmete giren Pendik Belediyesi Yeni Ana Hizmet Binasında, Belediye Başkanı Ahmet Cin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, 12 Ekim itibarıyla tüm birimlerin aynı çatı altında hizmet vermeye başladığı Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binasında Belediye Başkanı Ahmet Cin’i ziyaret etti.

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Başkanlık makamında samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretine ilişkin Pendik

Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
“Pendik Kaymakamımız Mehmet Yıldız’ı belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

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Tüm birimlerin aynı çatı altında hizmet vermeye başladığı Pendik Belediyesi Yeni Ana Hizmet Binası, Bahçelievler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 2 adresinde, 40 bin metrekarelik kapalı alan, 450 araçlık otopark ve modern mimariye sahip hizmet kapasitesi ile vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunuyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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