Başkan Bingöl’ün gündüz bakımevi hedefine Vali Gül’den 3 merkezlik destek

Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi olan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün gündüz bakımevi hedeflerine destek olmak istediklerini belirterek, uygun arsaların bulunması hâlinde Tuzla’da üç gündüz bakımevinin yapımına hemen başlayabileceklerini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla’ya üç yeni gündüz bakımevi kazandırılması için destek verebileceklerini duyurdu. Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi olan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi’nin açılışında konuşan Vali Gül, uygun arsaların bulunması durumunda üç gündüz bakımevinin yapımına hemen başlanabileceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açılan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi olma özelliğini taşıyor.

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“ÜÇ TANESİNE HEMEN BAŞLAYABİLİRİZ”

İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan 100 gündüz bakımevi projesine de değinen Vali Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağladığı imkânlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın öncülüğünde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Belediyelerin de bu alandaki yatırımlarının önemine dikkat çeken Gül, Başkan Eren Ali Bingöl’ün hedeflerini dinledikten sonra Tuzla’ya özel destek teklifinde bulundu.

Vali Gül, “Belediye başkanımızı dinlerken beş tane hedefinin olduğunu gördük ve mutlu olduk. İstanbul’umuzda belediyenin yaptıklarına da ihtiyacımız var, bizim yapacaklarımıza da şehirlerin ihtiyacı var. Ama neyi yaparsak yapalım, bunun kayıtlı, ruhsatlı ve bir sistem içerisinde yapılması lazım. Kıymetli Başkanımızın bu hedefine destek olmak için, eğer uygun arsalar varsa biz de bu gündüz bakımevlerinde üç tanesine hemen başlayabiliriz. Bizim de Tuzla’ya böyle bir desteğimiz olsun” ifadelerini kullandı.

MEVZUATA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILDI

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl de belediyenin ilk gündüz bakımevini bağışçının desteğiyle mevzuata uygun şekilde tamamlayarak ruhsatlandırdıklarını söyledi. Bakımevinin 160 çocuk kapasitesine sahip olduğunu belirten Bingöl, geniş bahçesi ve oyun parkının yanı sıra çocuklara üç öğün yemek hizmeti sunulacağını ifade etti.

Yemeklerin diyetisyenlerin hazırladığı kalori hesaplarına göre planlandığını aktaran Başkan Bingöl, çalışan aileler için çocuklarını yarım saat erken bırakma ve yarım saat geç alma esnekliği de sağlandığını kaydetti.