Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak

İşsizlik, son zamanlarda geçim sıkıntısı yaşayan insanların en büyük sorunlarından biridir. İş arayanların bu haberle yüzleri gülecek.

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Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak

KPSS 2024/5 için seçenekler sona ermiştir. Liseler, kolejler ve lisansüstü eğitim kurumları 27.000 sağlık personeli istihdam edecek. Yazımız, uygulamayı ve tüm ayrıntıları içerir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 öncelik başvurusu sona eriyor. ÖSYM, adayların lise, yüksekokul ve üniversite için açık pozisyonlara online olarak başvuru yapmasına olanak tanır. 27.000 sağlık personelinin işe alım sürecini, gerekliliklerini ve tüm ayrıntıları bu yazıda bulabilirsiniz: 3390 lise, 6850 üniversite ve 16760 üniversite mezunu.

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Lisans Sağlık Personeli Alımı Kontenjanları

İstatistikçi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Ebe, Fizyoterapist, Gerontolog, Hemşire, İş ve Uğraşı Terapisti, Ergoterapist, Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Çalışmacı, Mimar, Bilgisayar Mühendisi, Biyomedikal Mühendisi, Elektrik/Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Makina Mühendisi, Şehir Plancısı

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