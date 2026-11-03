Bakan Göktaş’tan Başkan Bingöl’e özel teşekkür ve tebrik

Tuzla Belediyesi’nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi olan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, Başkan Eren Ali Bingöl ve ekibinin çocukların güvenliğini en başından itibaren önceliklendirdiğini vurgulayarak, “Ben Sayın Başkanımıza ve ekibine tebriklerimi iletiyorum” dedi. Göktaş, bakımevinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tuzla Belediyesi’nin çocuklara ve ailelere yönelik hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Belediyenin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi olan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, projenin hayata geçirilme sürecinde gösterilen hassasiyete dikkat çekerek Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’e ve ekibine teşekkür ve tebriklerini iletti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ EN BAŞINDAN İTİBAREN ÖNCELEDİLER”

Tuzla Belediyesi’nin yeni yönetmelik sonrasında gündüz bakımevi açan ilk kurumlardan biri olduğunu belirten Bakan Göktaş, Başkan Eren Ali Bingöl ve ekibinin sürecin en başından itibaren çocukların güvenliğini esas aldığını vurguladı.

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Başkan Bingöl’ün ruhsatlandırma sürecinde Bakanlıktan rehberlik talep ettiğini ifade eden Göktaş, “En başından itibaren gerçekten çocuklarımızın güvenliğini öncelediler ve en başından itibaren bunu ruhsatlandırmak için ne yapmamız gerekiyor, bize rehberlik eder misiniz dediler. Biz de bu rehberliği kendileriyle, ekipleriyle çok yakın istişare ederek yürüttük. Çok şükür bugün gerçekten gururla söylüyorum ki ruhsatlandırılmış bir merkez, çocuklarımızı güvenle bırakabileceğimiz ortamlardır. İnşallah bu örneği bütün Türkiye’ye yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE GÖNÜLDEN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Gündüz bakımevinin çocukların gelişimini destekleyen donanımı ve hizmet modeli hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, merkezde çocukların yabancı dil ve sporla tanışacağını, deneyimli öğretmenlerin eşliğinde eğitim alacağını söyledi. Beslenme konusunda da gösterilen hassasiyete dikkat çeken Göktaş, yemeklerin çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre kalori hesabıyla hazırlanmasını özellikle takdir etti.

Merkezin 155 çocuğa yuva olacağını belirten Bakan Göktaş, “Bu yuva yalnızca çocuklarımız için değil, ailelerimiz için de kuruldu. Anne ve babalarımızın da en büyük destekçisi olacak. Ebeveynler, evlatlarını sevgi dolu bir ortamda gönül rahatlığıyla bırakmanın mutluluğunu yaşayacak” dedi.

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi’nin Tuzla’ya kazandırılmasında emeği bulunan Tuzla Belediyesi’ne, öğretmenlere ve bağışçı aileye gönülden teşekkür ederek merkezin Tuzla’ya, ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.