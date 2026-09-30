30 yıl sonra ortaya çıkan cinayette dikkat çeken detay: Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

Artvin'de yaklaşık 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT'ın araştırmasında Bilgin'in eşi Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşadığı belirlendi.

Yakalanan Z.B.'nin yer göstermesiyle Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulunurken, şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen olayın aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Nigar Bilgin'in kayboluşuna ilişkin soruşturmanın başlangıç noktası dikkat çekici bir ayrıntı oldu. Bilgin'in yeni kimlik kartı almak için herhangi bir başvuruda bulunmadığının fark edilmesi üzerine mahalli tahkikat başlatıldı.

Yapılan araştırmada Bilgin'den yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı belirlendi. Buna rağmen Bilgin hakkında bugüne kadar resmi bir kayıp başvurusunda bulunulmadığı ortaya çıktı. Ekipler ayrıca Bilgin'e ait herhangi bir dijital ayak izine de rastlamadı.

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EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ BİLGİSİNE ULAŞILDI

Soruşturmayı genişleten JASAT ekipleri, çevrede yaşayan kişilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda Nigar Bilgin'in resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı. Bu gelişmenin ardından araştırmalarını Z.B. üzerinde yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin yaşamına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı daha ortaya çıkardı.

20 YILDIR ORMANDAKİ MAĞARADA YAŞIYORMUŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmada Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bulunan ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşadığı belirlendi.Soruşturma kapsamında zanlının kardeşlerinin de ifadelerine başvuruldu. Kardeşlerin beyanlarının ardından İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri operasyon için harekete geçti. Düzenlenen operasyon sonucunda Z.B. yakalanarak gözaltına alındı.

YER GÖSTERMEDE KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Soruşturmanın en kritik gelişmesi ise şüphelinin yakalanmasının ardından yaşandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde ekipler belirlenen bölgede inceleme yaptı. Aramalar sonucunda Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Bulunan parçaların kesin olarak Bilgin'e ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

EŞİ TUTUKLANDI, KARDEŞLERİNE TEDBİR UYGULANDI

Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi Z.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilirken, diğer kardeşi M.B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

"YILLAR GEÇSE DE İZLERİ TAKİP EDERİZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşık 30 yıl sonra ortaya çıkarılan olayın ardından JASAT ve jandarma ekiplerini tebrik etti.Çiftçi, güvenlik güçlerinin aradan yıllar geçse dahi izleri takip ederek gerçeği ortaya çıkardığını ve sorumluları adalete teslim ettiğini belirterek Artvin İl Jandarma Komutanlığı ile soruşturmada görev alan tüm personele teşekkür etti.

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