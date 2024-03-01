Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi

Fırıncılarla bir araya gelen Murat Kurum, İstanbul belediye başkan adaylarından biri olarak çeşitli vaatlerde bulundu. Kurum, fırıncılık sektöründe yeni düzenlemeler, "Pazar Tatili" uygulaması ve ekmeğin daha düşük fiyatlarla satılması için çalışmalar yürütüyor.

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Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi

İstanbul'da yapılan bir ankete göre Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ile kıyasıya yarışıyor. Kurumun seçilmesi durumunda yapacağı önemli bir sözü daha verdi.

Fırıncılar için Pazar Tatili uygulaması uygulanacak Murat Kurum, Bağcılar'da fırıncılarla bir araya geldiği bir toplantıda, İstanbul'daki fırınlar için harekete geçeceklerini ve bunu 'Pazar Tatili' uygulamasına dönüştüreceklerini açıkladı. Ek olarak, İstanbul'da ekmeği ucuzlatmaya çalışacaklarını söyledi.

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Fırıncılar ve vatandaşlar için yeni düzenlemeler ve pazar tatili, Murat Kurum tarafından açıklandı. Kurum, ekmek fiyatlarının standart hale getirileceğini ve ruhsatsız fırınlar için önlemler alınacağını vurguladı. Ek olarak, çalışanların biraz dinlenebilmesi için 'Pazar Tatili' uygulamasının başlatılacağı söylendi.

Ekmek Fiyatlarını Düşürme Vaadi

Murat Kurum, İstanbul'da ekmek fiyatlarının vatandaşları zorlamayacak bir seviyede olmasını sağlayacaklarını belirtti. Kurum, İstanbul'da tarife dışı fiyat uygulaması yapanların önüne geçeceklerini ve fırıncılar odasıyla işbirliği yaparak ekmeği daha ucuza getireceklerini açıkladı.

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