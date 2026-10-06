5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokulda veliler isyan etti: Bu rezalete bak ya!...

İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen olayda, bir öğrenci taşıdığı bıçakla 5 arkadaşını yaraladı. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, bahçede toplanan velilerin yaşadığı panik ve feryatlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda eğitim saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okul içerisinde çıkan bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci, yanında getirdiği bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

Olayın ardından okul yönetiminin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan 5 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

AİLELERİN TELAŞI VE FERYATLARI KAMERADA

Olayı haber alarak okula akın eden öğrenci velileri büyük panik yaşadı. Okul önünde toplanan ailelerin telaşı, endişeli bekleyişi ve gözyaşları çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

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"BU REZALETE BAK YA"

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaşın "Bu rezalete bak ya" diyerek yaşananlara tepki gösterdiği görüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülüyor.

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