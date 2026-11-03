Petrol tepetaklak oldu! Peki bu çöküş pompaya yansıyacak mı? İşte güncel fiyatlar...

Sürücülerin gözü kulağı kontaktayken akaryakıt piyasasında akıllara durgunluk veren bir fiyat trafiği yaşanıyor. Ancak dün küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının yüzde 8’e yakın çakılması, pompa fiyatlarında ibreyi tersine çevirdi. Zammın şokunu henüz üzerinden atamayan araç sahipleri için şimdi bir indirim dalgası kapıda bekliyor.