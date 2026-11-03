Petrol tepetaklak oldu! Peki bu çöküş pompaya yansıyacak mı? İşte güncel fiyatlar...

Sürücülerin gözü kulağı kontaktayken akaryakıt piyasasında akıllara durgunluk veren bir fiyat trafiği yaşanıyor. Ancak dün küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının yüzde 8’e yakın çakılması, pompa fiyatlarında ibreyi tersine çevirdi. Zammın şokunu henüz üzerinden atamayan araç sahipleri için şimdi bir indirim dalgası kapıda bekliyor.
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Hafta sonunda alınan kararla birlikte benzine litre başı 4 lira 10 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yansıtılmıştı. Kararın tabelalara işlemesiyle birlikte bazı şehirlerde benzinin litresi 83 lirayı devirirken, motorin ise 103 lira sınırını aşarak tarihi bir eşiği geride bıraktı.
PETROL ÇÖKTÜ İNDİRİMİN ELİ KULAĞINA GELDİ
Küresel emtia piyasalarında dün yaşanan gelişmeler ise senaryoyu değiştirdi. Ham petrolün varil fiyatında gerçekleşen yüzde 8’lik sert düşüşün ardından piyasa aktörleri indirim hesaplamalarına başladı.
ŞEHİR ŞEHİR GÜNCEL POMPA FİYATLARISon zamların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt tabelalarında son durum şu şekilde şekillendi:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 80.40 TL
Motorin: 100.50 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 80.30 TL
Motorin: 100.30 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara:
Benzin: 81.40 TL
Motorin: 101.60 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir:
Benzin: 81.70 TL
Motorin: 101.90 TL