Orta-Dumlupınar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Kura Heyecanı
Pendik Orta-Dumlupınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kura heyecanı başlıyor.
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Orta-Dumlupınar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Kura Heyecanı
Pendik Orta-Dumlupınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kura heyecanı başlıyor. Projenin 1. Etabı kapsamında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi
Tarih: 5 Kasım 2026, Perşembe
Saat: 13.30
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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