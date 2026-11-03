Orta-Dumlupınar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Kura Heyecanı

Pendik Orta-Dumlupınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kura heyecanı başlıyor. Projenin 1. Etabı kapsamında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi

Tarih: 5 Kasım 2026, Perşembe

Saat: 13.30