Yeni yönetmeliğe uygun ilk ruhsatlı gündüz bakımevi Tuzla’da açıldı

Tuzla Belediyesi, gündüz bakımevlerine yönelik yeni yönetmelik kapsamında ruhsatlandırma sürecini tamamlayarak ilk ruhsatlı gündüz bakımevini hizmete açtı. Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi’nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemeyle tüm gündüz bakımevlerinde ortak standartların uygulanacağını belirtirken, Tuzla Belediyesi’nin ruhsatlandırma sürecini Bakanlıkla yakın istişare içerisinde yürüttüğünü ifade etti.

Tuzla Belediyesi, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda bakım hizmeti alabilmesi amacıyla yeni yönetmelik doğrultusunda ruhsatlandırma sürecini tamamladı. Belediyenin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi olan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, gerekli standartlara uygun şekilde hazırlanarak ruhsatlı olarak hizmete açıldı. Böylece Tuzla Belediyesi, yeni düzenlemenin ardından ruhsatlandırılmış gündüz bakımevi hizmetini hayata geçiren ilk kurumlardan biri oldu.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE ORTAK STANDART DÖNEMİ

Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 27 Haziran'da kamu kurumları ve belediyelerin açtığı gündüz bakımevlerine yönelik ilk müstakil yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Düzenlemenin temel amacının çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesini sağlamak olduğunu belirten Göktaş, “Artık kamuda da, özelde de, belediyede de aynı standart geçerli. Aynı özen, aynı denetim, aynı güvence” dedi.

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Bakanlık olarak gündüz bakımevlerinin açılışından işleyişine kadar her aşamada rehberlik ettiklerini ve süreci takip ettiklerini belirten Göktaş, 25 ilde 345 belediye gündüz bakımevinin başvuru ve inceleme sürecinin devam ettiğini söyledi. Tuzla Belediyesi’nin de yeni düzenlemenin ardından ruhsatlandırma sürecini tamamlayan ilk kurumlardan biri olduğunu ifade eden Göktaş, Başkan Bingöl ve ekibinin süreç boyunca Bakanlıkla yakın istişare içerisinde çalıştığını kaydetti.

BAŞKAN BİNGÖL: İLK RUHSATLI GÜNDÜZ BAKIMEVİMİZİ AÇTIK

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise gündüz bakımevlerine yönelik mevzuat değişikliğinin ardından ruhsatlandırma sürecini önceliklendirdiklerini belirtti. Belediyenin ilk gündüz bakımevi için Bakanlığa ruhsat başvurusunda bulunduklarını ifade eden Bingöl, tesisin bağışçı desteğiyle yeni mevzuata uygun şekilde hazırlandığını söyledi.

Başkan Bingöl, “Gündüz bakımevlerinin mevzuat değişikliğiyle ruhsatlandırılması gerektiğini ortaya koydular ki bu doğru bir adım. Biz de bu adımı destekliyorduk. Bu kapsamda ilk gündüz bakımevimize ruhsat alalım diye başvurduk. İmalatını da bağışçımızla birlikte mevzuata uygun, ruhsatlandırılabilir şekilde yaptık ve ilk ruhsatlı çocuk gündüz bakımevini açmış olduk” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ VE STANDARTLARA UYGUN HİZMET

Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi’nde çocukların eğitiminden beslenmesine, fiziksel gelişiminden sosyal becerilerine kadar pek çok alanda hizmet sunuluyor. Merkezde çocuklara üç öğün yemek verilirken menüler, diyetisyenler tarafından yaş gruplarının günlük besin ihtiyaçları ve kalori hesapları dikkate alınarak hazırlanıyor. Yabancı dil ve spor faaliyetlerinin de yer aldığı gündüz bakımevi, geniş bahçesi ve oyun alanlarıyla çocuklara güvenli bir gelişim ortamı sunuyor.

Yeni yönetmelikle belirlenen standartlar doğrultusunda ruhsatlandırılan merkez, Tuzla’da çocuk bakım hizmetlerinin güvenli, denetlenebilir ve mevzuata uygun bir yapıda sunulması açısından önemli bir adım oldu.