Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda hareketli dakikalar: Yüksek sesli patlama sonucu ortalık dumanla kaplandı!

İstanbul’da M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Ihlamurkuyu İstasyonu’nda bu sabah 2 kez patlama yaşandığı ve tünelde yoğun duman oluştuğu iddia edildi. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu öne sürüldü.

Seferlerin durdurulduğu hatta yolcular trenlerden tahliye edilirken, patlamaların teknik arızadan kaynaklandığı ileri sürüldü. Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında bu sabah (13 Ekim Salı) erken saatlerde yaşanan arıza, yolcular arasında paniğe neden oldu. Tünelde patlama yaşandığı ve duman yükseldiği öne sürülen hatta seferler aksadı.

"TÜNELDE 2 KEZ PATLAMA" İDDİASI

Ihlamurkuyu İstasyonu’ndaki tünelde teknik arıza nedeniyle 2 kez patlama yaşandı ve yoğun duman oluştu. Bunun üzerine hattaki seferler durduruldu.

Bazı yolcuların da sosyal medya X üzerinden seferlerin aksamasına tepki gösterdikleri ve tünelde patlama sesi duyduklarını aktardıkları görüldü.

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“VAGONLARDAN UZAK DURUN” ÇAĞRISI

Yaklaşık 45 dakika boyunca trenlerde beklediği belirtilen yolcular daha sonra tahliye edildi. Güvenlik görevlilerinin yolculara “Vagonlardan uzak durun” çağrısında bulunduğu öğrenildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, yaşanan arızaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ARIZANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Metro İstanbul’un açıklamasında arızanın nedenine, patlama iddialarına ve seferlerin hattın tamamında ne zaman normale döneceğine ilişkin bilgi yer almadı.

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