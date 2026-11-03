Bakan Işıkhan'dan son dakika: Asgari ücret ve emekli maaşı hakkında ilk açıklama geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İşte detaylar...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesi ele alınırken, Bakan Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve memur ile memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin ilk değerlendirme geldi.

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Bakan Işıkhan burada yaptığı açıklamada asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacağını duyurdu.

Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin de konuştu. Işıkhan, "2026-2027 toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır" dedi.

Bakan Işıkhan sözlerine şöyle devam etti;

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.

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Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarımızla birlikte süreci değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."

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