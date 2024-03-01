Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Başlatılan denetimlerde,Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Manisa’da eş zamanlı market denetimi gerçekleştirildi.

YAYINLAMA
Google News
Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede Sakarya ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Manisa’da eş zamanlı market denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, girdikleri zincir marketlerde Ramazan ayı öncesi özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri tek tek inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgiler kontrol edildi.

Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek

“Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir”

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan Ticaretin Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak, bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korunmak için haksız fiyat artışları ile diğer taraftan da fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetleri ile hem masada hem de sahada yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiğimiz yaygın yoğun denetimlerimiz ile etkin mücadelemize devam ediyoruz. Tüketicilerin, tacirin ve esnafın korunması maksadıyla ülke genelinde Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, İl genelinde Valimiz Yaşar Karadeniz’in talimatları doğrultusunda fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” denildi.

Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek

“Ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlere ağırlık verilmektedir”

Açıklamanın devamında, “Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu süreçte fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı arasındaki farkların denetlenmesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerimiz Zabıta birimlerince sağlanan koordinasyon ile İl Geneli toplu denetimler yapılmaktadır. Yaklaşan ramazan ayında gerek gıda toptancıları gerekse marketler üzerinde yoğun denetimimiz devam edecektir. Bu çerçevede, yaklaşık 1 aydır ilimizdeki gıda toptancılarını denetliyor, temel gıda maddeleri başta olmak üzere ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlere özellikle ağırlık verilmektedir. Yapmakta olduğumuz denetimlerimiz sadece tüketicimizin korunmasına yönelik değil, dürüst, basiretli tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Bu anlamda haksız fiyat artışlarına ya da fahiş fiyata yeltenecek tacirimize ve esnafımıza asla geçit verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek

Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!

Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmakSağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak

Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecekAsgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek

Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdiMurat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!
Devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var!
Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!
Pompalı tüfekle karakola saldırı! O görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu... Eş zamanlı baskınlarla bir çete daha çökertildi!
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu... Eş zamanlı baskınlarla bir çete daha çökertildi!
Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!
Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!
Son Haberler
Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek
Ticaret bakanlığı düğmeye bastı! Ramazan öncesi marketler tek tek denetlenecek
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek
Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek
Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi
Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Çok Okunanlar
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...
Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin
Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin
Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!
Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Yorumlananlar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu