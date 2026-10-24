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Eve kilitlenen 2 genç kızın kaçış planının sonu ağır oldu: Sarkıttıkları çarşaf çözülünce 3'üncü kattan düştüler!

Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçıp geldikleri evde babaları tarafından odaya kilitlenen 16 yaşındaki iki genç kız, 3’üncü katın penceresinden çarşafla kaçmaya çalışırken çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan kızlardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Eve kilitlenen 2 genç kızın kaçış planının sonu ağır oldu: Sarkıttıkları çarşaf çözülünce 3'üncü kattan düştüler!
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Eve kilitlenen 2 genç kızın kaçış planının sonu ağır oldu: Sarkıttıkları çarşaf çözülünce 3'üncü kattan düştüler!

Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçıp geldikleri evde babaları tarafından odaya kilitlenen 16 yaşındaki iki genç kız, 3’üncü katın penceresinden çarşafla kaçmaya çalışırken çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan kızlardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçtıktan sonra babasının eve kilitlediği 16 yaşındaki H.U. ve aynı yaştaki arkadaşı A.R., 3’üncü katın penceresinden çarşafla kaçmaya çalışırken metrelerce yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı.

Eve kilitlenen 2 genç kızın kaçış planının sonu ağır oldu: Sarkıttıkları çarşaf çözülünce 3'üncü kattan düştüler!

YURTTAN KAÇIP EVE GELDİLER, ODAYA KİLİTLENDİLER

Olay, Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna yerleştirdi. İddiaya göre H.U., arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi. Kızının geldiğini fark eden Ö.U., kızı H.U. ve arkadaşı A.R.'yi bir odaya kilitledikten sonra durumu yurt yetkililerine haber verdi.

Eve kilitlenen 2 genç kızın kaçış planının sonu ağır oldu: Sarkıttıkları çarşaf çözülünce 3'üncü kattan düştüler!

ÇARŞAF KOPUNCA OLANLAR OLDU

Kilitli kaldıkları odadan kaçmak isteyen iki arkadaş, birbirine bağladıkları çarşafları 3’üncü katın penceresinden aşağıya sarkıttı. Çarşaf yardımıyla inmeye çalıştıkları sırada tutundukları çarşafın kopması sonucu genç kızlardan biri sert zemine, diğeri ise kömürlüğün çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.U. ve A.R., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızlardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde ve dairede detaylı incelemelerde bulunan polis ekipleri, kızı ve arkadaşını odaya kilitlediği belirtilen baba Ö.U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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