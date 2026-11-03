Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: İşte o rakamlar...

Son dakika... TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kasım ayı kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yeni zam oranı kesinleşti. Kira artışı, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık ise yüzde 29,77 arttı. Açıklanan verilerle birlikte kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,23 oldu.

TÜİK verilerine göre eylül ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,84 yıllık ise yüzde 29,73 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle ekim ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 31,49 olmuştu.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

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Formül ise şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 31,23 olarak hesaplandığında yeni kira bedelleri şu şekilde olacak:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 19 bin 684 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26 bin 246 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 807 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39 bin 369 TL

Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 45 bin 930 TL

Mevcut Kira Bedeli: 40 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 52 bin 492 TL

Kaynak: Haber7

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