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Arkadaşları odasına girince şoke oldu: Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!

Burdur’da özel bir yurtta kalan Mustafa Sarı (25) isimli genç, kaldığı yurt odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Arkadaşları odasına girince şoke oldu: Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
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Arkadaşları odasına girince şoke oldu: Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!

Burdur’da özel bir yurtta kalan Mustafa Sarı (25) isimli genç, kaldığı yurt odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yurtta kalan Mustafa Sarı, odasında hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları odasına girince şoke oldu: Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!

GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada incelemelerde bulundu.

Gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Mustafa Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Arkadaşları odasına girince şoke oldu: Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!

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