Ceketini çıkardı, Saraçhane’den binlerce seçmene seslendi: “Tam gaz ileri”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesinleşmemiş sonuçlara göre yeniden seçildi. Yüzde 10’un üzerinde rakibi Murat Kurum’a fark atan İmamoğlu, bu sefer büyük oranla kazanmış oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu, zafer konuşması için herkesi Saraçhane’ye davet etti. Bu çağrıya binlerce vatandaş karşılık verdi. Halk ile buluşan Ekrem İmamoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK

İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 51,09’unu aldı. Bu oy oranıyla beraber 2019’dan sonra İmamoğlu bir kez daha belediye başkanı oldu. Zaferi Ekrem İmamoğlu şu sözlerle destekledi;

“16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.”

MİLLET HER ZAMAN KAZANIR

“Bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Millet talimat vermez. Millet emir verir. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibarıyla bitmiştir. Millet her zaman kazanır demiştik, millet kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel yelken atacak.

Partizanlık bitti, bitti. Partizanlık yok, liyakat var. Halkçı belediyecilik var.' Bu anlayış kazanmaya devam edecek. Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. Milletimiz bize dedi ki hızını arttır. Halk bizi seçerek bize ne mesaj verdiyse hükümete de verdi. İstanbul'a hizmette seçilen seçilene saygı gösterecek.”

