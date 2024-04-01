2024 yerel seçiminde yaşanan sürprizler

2024 yerel seçimlerinde birçok kentte beklenmedik sonuçlar meydana geldi. İl olduğundan bu yana CHP, üç kentte birinci parti oldu.

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2024 yerel seçiminde yaşanan sürprizler

Bazı bölgelerde, 2024 yerel seçimlerinde denge değişti. Çok sayıda şehir, uzun bir süre sonra farklı bir partinin yönetimine geçti.

Bazı önemli şehirlerde AK Parti seçim kaybetti. AK Parti, 2004 yılından beri Adıyaman'ı yönetti. 20 yıl sonra Adıyamanlılar CHP'yi seçti. CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, yüzde 49'luk bir oyla seçimi kazandı. AK Parti adayı Ziya Polat ise sadece yüzde 27 aldı. AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre kentteki oyu %25 düştü.

Balıkesir de şaşırtıcı sonuçlar aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin belediye başkanı adayı Ahmet Akın oyların yüzde 51'ini aldı. Bu, Balıkesir'in il olduğu 1950 yılından bu yana ilk kez yerel seçimleri kazanmasını sağladı.

Kırıkkale de benzer bir durumla karşılaştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ahmet Önal oyların yüzde 49,9'unu aldı ve belediye başkanı seçildi. 1989 yılında CHP, il olan Kırıkkale'de ilk kez hükümet kurdu.

1995 yılında Kilis il oldu ve CHP'nin adayı Hakan Bilecen yüzde 41,98 ile en yüksek oy aldı. 2014 yılında kentte yüzde 3 oy alan CHP'nin buradaki ilk seçim zaferi oldu.

2019 seçimlerine göre durumun tersine döndüğü daha bir il daha Bursa oldu. Kent, 2004 yılından beri AK Parti tarafından yönetilmektedir. Bir önceki yerel seçimlerde AK Parti yüzde 49,63 oyla kazandı. 2019 yılında belediye başkanı seçilen Ali Nur Aktaş, AK Parti tarafından ikinci kez aday gösterildi. Bu kez oy oranı %38 seviyesinde kaldı. CHP'nin adayı Muztafa Bozbey, oyların yüzde 47'sini alarak liderliği ele geçirdi.

Yozgat, 2004 yılından beri AK Parti tarafından yönetiliyor. 2019 seçimlerinde seçmenlerin yüzde 40'ının AK Partiyi tercih ettiği oy oranı, bu seçimlerde yüzde 26'ya geriledi. Kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partili Kazım Arslan, oyların yüzde 36'sını alarak Yozgat Belediye Başkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in doğduğu Manisa'da da seçmenlerin tercihi 2019 ile karşılaştırıldığında değişti. MHP üyesi Cengiz Ergün, önceki seçimlerde yüzde 52 ile belediye başkanı seçildi. Tekrar aday gösterilen Ergün'ün oy oranı yalnızca yüzde 29 kaldı. CHP'li Ferdi Zeybek ise yüzde 57 ile en yüksek puan aldı.

2019 yılına göre durum Nevşehir'de de değişti, çünkü İYİ Parti sadece il bazında zafer kazandı. 2019'da kentteki yüzde 51 ile AK Parti birinci partiydi. Bu kez oy oranı yalnızca %34 kaldı. Seçim, İYİ Partili Rasim Arı'nın %52'lik bir oyla galip gelmesiyle sonuçlandı.

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