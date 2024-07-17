İşyerinde klima tartışmasında feci son: Kafa attığı iş arkadaşı hayatını kaybetti!

İstanbul'da iş yerinde çalışan iki işçi klima yüzünden birbirine girdi. Klima açma mevzusu kavgaya dönüşürken aldığı kafa darbesiyle yere yığılan işçi hayatını kaybetti.

İstanbul'da iş yerinde çalışan iki arkadaş klima açma mevzusundan dolayı tartıştı. Çıkan tartışmanın fiziki arbedeye dönmesiyle birlikte kafa darbesinde yaralanan adam, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi.

ATTIĞI KAFA İŞ ARKADAŞININ CANINI ALDI

Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

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BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, “Klima açma konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.

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