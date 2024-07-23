Evlerinin damında salça yapan anne ve kızı feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde anne ile kız evlerinin damında salça yaparken annenin elektrik akımına kapılmasını gören kızın annesini kurtarmak isterken ikisi de feci şekilde hayatlarını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Evlerinin damında salça yapan anne ve kızı feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, evlerinin damında domates salçası yaparken elektrik akımına kapılan Zehra Elesli (50) ile onu kurtarmak isteyen kızı Hatun Elesli (15), hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin damında makineyle domates salçası hazırlayan Zehra Elesli, yanından geçen kabloyla temas edince akıma kapılıp yere yığıldı.

Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!

Onu kurtarmak isteyen yanındaki kızı Hatun Elesli de akıma kapıldı. Anne ve kızının çığlıklarını duyan yakınları yardıma koştu. Elektrik kesildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra ve Hatun Elesli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zehra Elesli ve kızı Hatun Elesli'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!
Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Deprem sonrası Naci Görür’den yorum: “Yakında orada olacak…”
Deprem sonrası Naci Görür’den yorum: “Yakında orada olacak…”
TBMM'de araştırma önergesi: Sağlık çalışanlarının sorunları ele alındı
TBMM'de araştırma önergesi: Sağlık çalışanlarının sorunları ele alındı
Son Haberler
Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı
Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı
Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
Sıcak Gelişme: Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
TFF Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor?
TFF Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor?
Fahiş fiyat bunu gerektirdi: Vatandaş, seyahatte akraba ve ardaşlarını tercih etti
Fahiş fiyat bunu gerektirdi: Vatandaş, seyahatte akraba ve ardaşlarını tercih etti
Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!
Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!
Adres bu sefer İstanbul: Tam tamına 34 milyon lira ceza yazıldı…
Adres bu sefer İstanbul: Tam tamına 34 milyon lira ceza yazıldı…
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
İşyerinde klima tartışmasında feci son: Kafa attığı iş arkadaşı hayatını kaybetti!
İşyerinde klima tartışmasında feci son: Kafa attığı iş arkadaşı hayatını kaybetti!
Şans oyununda kaybetti, öfkesini büfeye ateş açarak çıkardı!
Şans oyununda kaybetti, öfkesini büfeye ateş açarak çıkardı!
Yorumlananlar
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı