Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!

40 yaşındaki oyuncu Birce Akalay Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan sonra Mezarlık dizisinin ikinci sezonu için kolları sıvadı. Dizinin çekimleri sırasında ise bir kaza geçirdi.

MEZARLIK DİZİSİ AZ DAHA MEZARI OLUYORDU

Mezarlık dizisinin Önem Özünlü'sü Birce Akalay, çekimlere devam ederken sert bir biçimde düştü. Düşme sonucunda göğsü zedelenen Birce Akalay apar topar, sette hazır halde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAZADA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kazada korku dolu anlar yaşandı. Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun yanına Hakan Kurtaş koştu. Birce Akalay muayene ve tetkikler sonucunda taburcu edildi.

Hastane çıkışında basın mensuplarına gülümseyen Birce Akalay sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı. "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" diyerek endişeleri azalttı.