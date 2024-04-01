Herkes Yeniden Refah Partisi’ni konuşuyor: AK Parti’ye en büyük çelmeyi onlar taktı…

Yerel seçimlerde en büyük sürpriz Yeniden Refah Partisi yaptı. Türkiye genelinde yüzde 6,19 oy oranına ulaştı. MHP, DEM ve İYİ Parti’yi geride bırakan YRP, başarılı bir tablo çizdi. YRP Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimleri değerlendirdi.

YAYINLAMA
Google News
Herkes Yeniden Refah Partisi’ni konuşuyor: AK Parti’ye en büyük çelmeyi onlar taktı…

Yeniden Refah Partisi, ilk defa katıldığı yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti. Türkiye genelinde 2 il kazandı. Yozgat ve Şanlıurfa’da başarı gösteren Yeniden Refah Partisi, oy oranını da büyük ölçüde artırdı.

Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını ihmal etmedi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını ihmal etmedi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”

Merkez belediyeciliğinin yanı sıra Yeniden Refah Partisi, 43 ilçe ve 24 belde de kazandı. YRP, AK Parti’ye büyük ölçüde oy kaybı yaşattı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonuçlarını parti merkezinde değerlendirdi.

ekran-resmi-2024-04-01-06-20-08.png

YRP’NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜDÜR

YRP Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimlerin değerlendirmesini parti genel merkezinde yaptı. Kendini başarılı gören Yeniden Refah Partisi’nden önemli açıklamalar geldi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, çalışan partililere teşekkür ederek şunları söyledi;

Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!

“Şimdiye kadar açıklanan verilere göre YRP, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumunda oldu. Yerel seçimlerde Şanlıurfa ve Yozgat'a ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz. Bu sonuçlar Milli Görüş'ün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir.”

BELEDİYELER HİZMETLE BULUŞACAK

“Yeniden Refahlı belediyelerde ibadet şuuruyla hizmet eden belediye başkanlarımızı göreceksiniz. 'Refah yerelden başlar' sloganımızla inşallah belediyelerde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz.”

Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 yerel seçiminde yaşanan sürprizler
2024 yerel seçiminde yaşanan sürprizler
Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını ihmal etmedi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”
Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını ihmal etmedi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”
Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!
Seçim sonrası İletişim Başkanlığı’ndan manidar paylaşım: Seçimden hiç bahsedilmedi!
Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…
Yayın yasağı kalktı: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde önde…
Son Haberler
İlk kez göreve gelen Özel, yerel seçimlerde büyük başarı yakaladı: İşte ilk sözleri…
İlk kez göreve gelen Özel, yerel seçimlerde büyük başarı yakaladı: İşte ilk sözleri…
Türkiye seçimini yaptı: Kesinleşmemiş sonuçlara göre CHP, yurt genelinde en çok belediye kazanan parti oldu!
Türkiye seçimini yaptı: Kesinleşmemiş sonuçlara göre CHP, yurt genelinde en çok belediye kazanan parti oldu!
Ceketini çıkardı, Saraçhane’den binlerce seçmene seslendi: “Tam gaz ileri”
Ceketini çıkardı, Saraçhane’den binlerce seçmene seslendi: “Tam gaz ileri”
Devletten anında 5100 lira destek! Tek bir şart ile verilecek
Devletten anında 5100 lira destek! Tek bir şart ile verilecek
Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
Toplu oy kullandırılıyor iddiaları üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…
31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu
31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu
Çok Okunanlar
Herkes Yeniden Refah Partisi’ni konuşuyor: AK Parti’ye en büyük çelmeyi onlar taktı…
Herkes Yeniden Refah Partisi’ni konuşuyor: AK Parti’ye en büyük çelmeyi onlar taktı…
Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını ihmal etmedi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”
Cumhurbaşkanı, balkon konuşmasını ihmal etmedi: “Özeleştiriyi daha cesaretli yapacağız”
Ne söyleyeceği merak ediliyordu: Murat Kurum’dan seçim sonrası ilk değerlendirme
Ne söyleyeceği merak ediliyordu: Murat Kurum’dan seçim sonrası ilk değerlendirme
Devletten anında 5100 lira destek! Tek bir şart ile verilecek
Devletten anında 5100 lira destek! Tek bir şart ile verilecek
Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar
Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar
Türkiye'de oy kullanma işlemi bitti! Sandıklar kapandı!
Türkiye'de oy kullanma işlemi bitti! Sandıklar kapandı!
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…