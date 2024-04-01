Herkes Yeniden Refah Partisi’ni konuşuyor: AK Parti’ye en büyük çelmeyi onlar taktı…

Yeniden Refah Partisi, ilk defa katıldığı yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti. Türkiye genelinde 2 il kazandı. Yozgat ve Şanlıurfa’da başarı gösteren Yeniden Refah Partisi, oy oranını da büyük ölçüde artırdı.

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Merkez belediyeciliğinin yanı sıra Yeniden Refah Partisi, 43 ilçe ve 24 belde de kazandı. YRP, AK Parti’ye büyük ölçüde oy kaybı yaşattı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonuçlarını parti merkezinde değerlendirdi.

YRP’NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜDÜR

YRP Genel Başkanı Erbakan, yerel seçimlerin değerlendirmesini parti genel merkezinde yaptı. Kendini başarılı gören Yeniden Refah Partisi’nden önemli açıklamalar geldi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, çalışan partililere teşekkür ederek şunları söyledi;

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“Şimdiye kadar açıklanan verilere göre YRP, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumunda oldu. Yerel seçimlerde Şanlıurfa ve Yozgat'a ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz. Bu sonuçlar Milli Görüş'ün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir.”

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BELEDİYELER HİZMETLE BULUŞACAK

“Yeniden Refahlı belediyelerde ibadet şuuruyla hizmet eden belediye başkanlarımızı göreceksiniz. 'Refah yerelden başlar' sloganımızla inşallah belediyelerde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz.”

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