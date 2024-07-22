Deprem sonrası Naci Görür’den yorum: “Yakında orada olacak…”

Bugün Çanakkale’de yaşanan deprem korkuttu. Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ardından deprem uzmanı Naci Görür’den çok önemli uyarı geldi.

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Deprem sonrası Naci Görür’den yorum: “Yakında orada olacak…”

Akşam saatlerine doğru Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve İstanbul’da hissedildi.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu. Depremin nerede etki ettiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, yine İstanbul ve Marmara uyarısı yaptı.

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YAKIN DEPREM MARMARA’DA OLACAK

Saat 17.39’da Çanakkale’nin Ezine ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 10,23 kilometre derinliğinde yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremi değerlendirdi. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

“Bu kol ve Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.”

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